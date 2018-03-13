//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

Когда время остановилось

13 марта 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Когда время остановилось

Городские часы в Щелково в советское время были популярны. По ним люди всегда знали точное время. Сейчас же они просто перестали идти и наладить на месте их не удалось, вследствие чего было принято решение отправить на ремонт.

Часы на здании администрации Щелковского района перестали идти. Многие жители посчитали, что циферблат замерз, передает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь пропажу заметили местные жители. Сейчас, за ненадобностью, часы служат как украшение, так как мало кто смотрит в наше время на циферблат городских часов. Однако, когда механизм отремонтируют, механизм должны вернуть на место.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ПО

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

ЕК поддерживает позицию Великобритании насчет отравления экс-полковника ГРУ

ЕК поддерживает позицию Великобритании насчет отравления экс-полковника ГРУ

Еврокомиссия поддержала позицию Британии насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Об этом заявил вице-президент ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

//Общество

Военные раскрыли возможности новейшей российской ракеты «Сармат»

Военные раскрыли возможности новейшей российской ракеты «Сармат»

Российское министерство обороны раскрыло характеристики новейшей тяжелой ракеты «Сармат». Боеприпас, способный поражать цели по всему миру, должен поступить на вооружение армии в ближайшие годы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СБУ освоила новую тактику борьбы с ополченцами Донбасса

СБУ освоила новую тактику борьбы с ополченцами Донбасса

Служба безопасности Украины освоила новый способ борьбы с людьми, воевавшими на стороне ДНР. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Вооруженных сил самопровозглашенного государства.

//В мире

В украинской армии помечтали о «стертой с карты мира России»

В украинской армии помечтали о «стертой с карты мира России»

Командир одного из батальонов ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что мечтает «стертой с карты мира России». По словам военнослужащего, территорию страны должны разделить между собой соседние государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Госдума предложила увеличить материальную поддержку аспирантов

Госдума предложила увеличить материальную поддержку аспирантов

Госдума предложила увеличить материальную поддержку аспирантов. В настоящее время базовая стипендия аспирантов в Москве составляет 2921 рубль. В Москве безлимитный проездной стоит 2075 рублей.

//Культура

Мединский: Табаков никогда не обсуждал кандидатуру преемника в МХТ

Мединский: Табаков никогда не обсуждал кандидатуру преемника в МХТ

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что он сам очень часто общался с народным артистом, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, и никогда они не обсуждали преемника.

//Общество

Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве в ближайшие выходные

Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве в ближайшие выходные

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильных морозах в ближайшие субботу и воскресенье, 17 и 18 марта. Роман Вильфанд рассказал, что погода на этой неделе ожидается очень изменчивой.

//Шоу-бизнес

Партия ветеранов России прочит Ольгу Бузову в мэры Москвы

Партия ветеранов России прочит Ольгу Бузову в мэры Москвы

«Седина в бороду, бес в ребро» - партия ветеранов России всерьез рассматривает возможность выдвинуть теледиву Ольгу Бузову в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы.

//Политика

Роскомнадзор ответит «зеркально», если власти Великобритании лишат лицензии RT

Роскомнадзор ответит «зеркально», если власти Великобритании лишат лицензии RT

Роскомнадзор заявил о том, что примет «зеркальные меры» против британских СМИ, если власти Великобритании лишат лицензии на вещание на своей территории российский телеканал Russia Today (RT).

//Общество

Китайцы намерены первыми выйти на контакт с инопланетянами

Китайцы намерены первыми выйти на контакт с инопланетянами

Китайские ученые собираются первыми установить контакт с внеземными цивилизациями. Для воплощения своих амбициозных планов исследователи из Поднебесной разработали специальную программу.

//Новости партнеров

//Общество

ФСБ задержала в Москве группу организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию

ФСБ задержала в Москве группу организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 60 участников этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.

//Общество

Седой дятел полюбил подмосковное сало

Седой дятел полюбил подмосковное сало

Седые дятлы – редкость, особенно для Подмосковья, так как эта птица занесена в Красную книгу Московской области. В городской среде их встретить практически невозможно.

//Общество

Ухудшение погодных условий ожидается в Подмосковье

Ухудшение погодных условий ожидается в Подмосковье

Рекомендуется быть осторожнее на улицах, избегать деревьев и неустойчивых конструкций. Автовладельцам следует отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.

//Общество

В июне в Подмосковье начнется строительство дороги к «Алексинскому карьеру»

В июне в Подмосковье начнется строительство дороги к «Алексинскому карьеру»

Новая автотрасса позволит вывести из Клина лишние потоки автотранспорта, которые обслуживают полигон ТБО и создают неудобства местным жителям.

//Политика

Российский сенатор прокомментировал назначение Помпео госсекретарём

Российский сенатор прокомментировал назначение Помпео госсекретарём

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал назначение Майка Помпео госсекретарём США. Президент США Дональд Трамп снял с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона.

//Общество

Когда время остановилось

Когда время остановилось

Городские часы в Щелково в советское время были популярны. По ним люди всегда знали точное время. Сейчас же они просто перестали идти и наладить на месте их не удалось, вследствие чего было принято решение отправить на ремонт.

//Общество

Где больше собирают за капремонт

Где больше собирают за капремонт

В Дальневосточном федеральном округе и его регионах зафиксировано больше всего собранных взносов за капремонт. Среди регионов этого округа лидируют Камчатский (93,95%), Приморский (99,91%), и Хабаровский край (91,06%).

//Общество

Матери-заключенные смогут общаться с детьми

Матери-заключенные смогут общаться с детьми

Не смотря на современные возможности интернета и сотовой связи, дети не могут полноценно общаться со своими матерями, находящимися в местах лишения свободы. Предполагается рассмотрение нового законопроекта.

//Новости СМИ2

//Общество

«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок за избиение сотрудников

«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок за избиение сотрудников

Компания «Аэрофлот» подает в суд на пассажиров. Две женщины, которые по своей вине опоздали на рейс самолета, напали на сотрудниц авиакомпании. Оба инцидента произошли в аэропорту Шереметьево.

//Культура

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Табаковым состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова. В тот же день актер и режиссер будет похоронен.

//Шоу-бизнес

Возлюбленный погибшей Маши Политовой: "Такой больше нет и не будет"

Возлюбленный погибшей Маши Политовой: "Такой больше нет и не будет"

Сегодня бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Марии Политовой исполнился бы 31 год. Артем Шануров, которого называли гражданским мужем Политовой, написал сегодня трогательное письмо о девушке.

//Общество

Моряки ЧФ досрочно выбирали президента

Моряки ЧФ досрочно выбирали президента

Экипаж большого десантного корабля «Азов» Черноморского флота досрочно проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

//Экономика

Путин: "Нужно навести порядок в экономике Дагестана"

Путин: "Нужно навести порядок в экономике Дагестана"

Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Дагестан и провёл в Махачкале совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

//Общество

Прототипы и концепты будущего - новинки Женевского автосалона

Прототипы и концепты будущего - новинки Женевского автосалона

Премьеры Женевского автосалона это всегда концептуально, оригинально, феерично, пафосно и безумно интересно. Производители представляют публике концепты своих авто, намечая тенденции развития компаний на будущее.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Ирина Лобачева: "Дмитрий Марьянов - самая большая любовь моей жизни"

Ирина Лобачева: "Дмитрий Марьянов - самая большая любовь моей жизни"

Ирина Лобачева сделала откровенное признание. Лобачева публично заявила, что актер Дмитрий Марьянов был самой большой любовью ее жизни. Она уверена, что смогла бы спасти Марьянова.

//Общество

В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме

В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме

В Петербурге в понедельник вечером взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме. В результате взрыва пострадали три человека. Они госпитализированы. Из жилого дома эвакуировали 20 человек.

//Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске: Range Rover - моя машина, я ее подарил дочери

Отец Жанны Фриске: Range Rover - моя машина, я ее подарил дочери

Отец безвременно скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир Копыловым объяснил, почему решил продать автомобиль Range Rover: "Это моя машина. Что хочу, то и делаю. Это моя машина, которую я подарил дочери".

//Общество

Генпрокуратура провела проверку мусорных полигонов

Генпрокуратура провела проверку мусорных полигонов

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды Евгений Надыршин сообщил, что многие полигоны работают без лицензий, без установленных лимитов.

//Шоу-бизнес

Представитель Волочковой высказалась о беременности балерины

Представитель Волочковой высказалась о беременности балерины

Балерина Анастасия Волочкова не беременна. PR‐директор артистки Наталья Ракицкая развеяла слухи о том, что Анастасия готовится стать мамой. Слухи о беременности балерины появились в соцсетях.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заявил, что не вхож в круг лиц приближенных к Примадонне

Иосиф Пригожин заявил, что не вхож в круг лиц приближенных к Примадонне

Иосиф Пригожин рассказал, что по определенным причинам не вхож у круг людей, приближенных к Примадонне российской эстрады, поэтому он и его супруга Валерия не были приглашены на традиционный праздник весны.

//Культура

Павел Табаков: «Смерти нет, есть только ветер»

Павел Табаков: «Смерти нет, есть только ветер»

Как родственники, так и друзья, коллеги-актеры, ученики Олега Табакова, тяжело переживают смерть народного артиста, знаменитого режиссера. Павел Табаков в соцсети опубликал пост и попросил СМИ не беспокоить.

//Общество

Скончался соратник Бориса Березовского Николай Глушков

Скончался соратник Бориса Березовского Николай Глушков

О кончине Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника предпринимателя Бориса Березовского, сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

//Мнение

Весна безумий наших

Весна безумий наших

Весна, особенно ее начало, традиционно непростое время. Для дорожников, водителей, сельского хозяйства, коммунальшиков. И для психиатров в том числе. Любой доктор вам скажет, что осеннее сезонное обострение – детские игрушки по сравнению с весенним психозом.

//Общество

В Краснодарском крае начали массово проверять автобусы

В Краснодарском крае начали массово проверять автобусы

В Краснодарском крае начались массовые проверки пассажирских автобусов сотрудниками ГИБДД. Поводом стало возросшее количество аварий с участием общественного транспорта.

//В мире

В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

Власти США считают, что Дональд Трамп устроил кадровые перестановки в Госдепартаменте и ЦРУ перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном специально. Он намерен сформировать новую команду до начала переговоров.

//В мире

Украинскую армию уличили в сокрытии истинного масштаба потерь в Донбассе

Украинскую армию уличили в сокрытии истинного масштаба потерь в Донбассе

Офицеры Вооруженных сил Украины скрывают истинные масштабы потерь армии в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующее утверждение содержится в заявлении властей Луганской народной республики.

//В мире

Захарова высказалась об отставке Тиллерсона и кадровой перестановке в Госдепе

Захарова высказалась об отставке Тиллерсона и кадровой перестановке в Госдепе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оперативно прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона.

//Спорт

Евгения Медведева пропустит чемпионат мира из-за травмы

Евгения Медведева пропустит чемпионат мира из-за травмы

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева пропустит чемпионат мира-2018 и итальянском Милане из-за травмы.

//Общество

Медики разоблачили самые популярные мифы о раке

Медики разоблачили самые популярные мифы о раке

Коварство рака внушает людям иррациональный страх, порождающий множество мифов. «Аргументы недели» собрали пять самых популярных заблуждений об этой болезни, которые опровергают медицинские специалисты.

//Политика

Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым госсекретарём станет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. Трамп объявил об этом, как обычно в своём Твиттере.

//В мире

Чем объясняется нерешительность российского руководства?

Чем объясняется нерешительность российского руководства?

Атомное оружие кому-то позволяет распоясаться, а кто-то всего боится, даже обладая им. В Сирии с помощью американцев был убит известный российский генерал, несколько офицеров, несколько гражданских лиц, и Россия не нашла в себе силы на это ответить.

//Расследования

Суд признал виновным автохама, напавшего на женщину

Суд признал виновным автохама, напавшего на женщину

В Москве Хамовнический суд вынес приговор водителю автомобиля BMW Руслану Вьюнову, который ударил женщину. Вьюнову придется проходить исправительные работы и выплатить потерпевший 30 тысяч рублей.

//Общество

Птичий помет оставил Коктебель без света

Птичий помет оставил Коктебель без света

Вчера часть курортного поселка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества. Причина – отложение птичьего помета на одной из электроопор.

//Общество

Путин посетит Крым и Севастополь

Путин посетит Крым и Севастополь

Пресс-служба администрации президента РФ сообщила сегодня о том, что глава российского государства Владимир Путин совершит рабочую поездку в Краснодарский край, Крым и Севастополь. Сегодня он в Дагестане.

//Расследования

МВД: в Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве продавцы автомобилей

МВД: в Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве продавцы автомобилей

В Москве задержаны работники одного из столичных автосалонов, подозреваемые в мошенничестве. По данным московской полиции, менеджеры автосалона при продаже автомобилей вводили в заблуждение покупателей.

//В мире

Американские астрономы доказали невозможность контакта с инопланетянами

Американские астрономы доказали невозможность контакта с инопланетянами

Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка провели вычисления и доказали, почему невозможен контакт с внеземными цивилизациями, отправляющими радиосигналы в открытый космос.

//Шоу-бизнес

В семье Жанны Фриске снова конфликт: родные певицы не могут поделить машину

В семье Жанны Фриске снова конфликт: родные певицы не могут поделить машину

В семье покойной российской певицы Жанны Фриске вновь вспыхнул конфликт. Согласно последней информации, на сей раз родственники артистки не могут поделить иномарку, которая раньше принадлежала женщине.

//Общество

Ученые выяснили, как температура тела связана с ожирением

Ученые выяснили, как температура тела связана с ожирением

Проблема ожирения в последние десятилетия приобрела характер пандемии. Испанские ученые сделали неожиданное открытие, проводя эксперимент с реакцией на холод у мышей с генетическим нарушением.

//В мире

Мировому технологическому лидерству Германии помешала II Мировая война

Мировому технологическому лидерству Германии помешала II Мировая война

"Если бы немцы не начали II Мировую войны, то совершили бы огромный рывок в технологическом развитии", - говорит президент Академии геополитических проблем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

//Общество

К 2025 году все школы могут быть переведены на одну смену

К 2025 году все школы могут быть переведены на одну смену

Во вторник, 13 марта, стало известно о планах Министерства образования и науки Российской Федерации. Оказалось, что ведомство к 2025 году планирует перевести все школы страны на одну смену.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры