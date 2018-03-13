Когда время остановилось

Городские часы в Щелково в советское время были популярны. По ним люди всегда знали точное время. Сейчас же они просто перестали идти и наладить на месте их не удалось, вследствие чего было принято решение отправить на ремонт.

Часы на здании администрации Щелковского района перестали идти. Многие жители посчитали, что циферблат замерз, передает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь пропажу заметили местные жители. Сейчас, за ненадобностью, часы служат как украшение, так как мало кто смотрит в наше время на циферблат городских часов. Однако, когда механизм отремонтируют, механизм должны вернуть на место.