Китайцы намерены первыми выйти на контакт с инопланетянами

Китайские ученые собираются первыми установить контакт с внеземными цивилизациями. Для воплощения своих амбициозных планов исследователи из Поднебесной разработали специальную программу по поиску представителей инопланетных форм жизни.

Исследователи космоса намерены отыскать в глубинах галактики цивилизации и наладить с ними полноценный контакт. Для этого ученые планируют использовать новейшие технологии и систему радиотелескопов. Известно, что китайцы могут воспользоваться уже существующим оборудованием, а также скоро появятся новые лаборатории и сверхточная аппаратура для детального исследования Вселенной.

С ее помощью они надеются первыми в мире выйти на контакт с инопланетянами. И они имеют все шансы на успех, уверены уфологи.