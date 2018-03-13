Китайцы намерены первыми выйти на контакт с инопланетянами
13 марта 2018, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские ученые собираются первыми установить контакт с внеземными цивилизациями. Для воплощения своих амбициозных планов исследователи из Поднебесной разработали специальную программу по поиску представителей инопланетных форм жизни.
Исследователи космоса намерены отыскать в глубинах галактики цивилизации и наладить с ними полноценный контакт. Для этого ученые планируют использовать новейшие технологии и систему радиотелескопов. Известно, что китайцы могут воспользоваться уже существующим оборудованием, а также скоро появятся новые лаборатории и сверхточная аппаратура для детального исследования Вселенной.
С ее помощью они надеются первыми в мире выйти на контакт с инопланетянами. И они имеют все шансы на успех, уверены уфологи.
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