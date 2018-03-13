Матери-заключенные смогут общаться с детьми
13 марта 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Не смотря на современные возможности интернета и сотовой связи, дети не могут полноценно общаться со своими матерями, находящимися в местах лишения свободы. Предполагается рассмотрение законопроекта, в котором говорится, что необходимо поддерживать социально-полезные связи с семьей в период отбывания наказания.
Используя возможности видеосвязи или телефона, исходя из проекта закона, должно быть обеспечено общение детей с родителем. При этом общение будет возможно, если родитель не будет лишен родительских прав. Так же будет дана возможность частично участвовать в жизни ребенка и решать вопросы получения образования, передает сайт НСН.
Отметим, что изменения должны быть внесены в Семейный кодекс РФ «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка», так же в закон «Об опеке и попечительстве».
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