Матери-заключенные смогут общаться с детьми

Не смотря на современные возможности интернета и сотовой связи, дети не могут полноценно общаться со своими матерями, находящимися в местах лишения свободы. Предполагается рассмотрение законопроекта, в котором говорится, что необходимо поддерживать социально-полезные связи с семьей в период отбывания наказания.

Используя возможности видеосвязи или телефона, исходя из проекта закона, должно быть обеспечено общение детей с родителем. При этом общение будет возможно, если родитель не будет лишен родительских прав. Так же будет дана возможность частично участвовать в жизни ребенка и решать вопросы получения образования, передает сайт НСН.

Отметим, что изменения должны быть внесены в Семейный кодекс РФ «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка», так же в закон «Об опеке и попечительстве».