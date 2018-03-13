«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок за избиение сотрудников

Компания «Аэрофлот» подает в суд на пассажиров. Две женщины, которые по своей вине опоздали на рейс самолета, напали на сотрудниц авиакомпании. Оба инцидента произошли в аэропорту Шереметьево.

Обе пассажирки опоздали на рейс и не были допущены к посадке на борт. Не желая смириться с ситуацией, они выплеснули гнев на сотрудниц компании, набросившись на них с кулаками. В первом случае под руку разъяренной пассажирке попался пропускной билет, которым она хлестала по лицу сотрудницу «Аэрофлота», во втором – женщина нанесла серьезные травмы лица и шеи мобильным телефоном.

Руководство "Аэрофлота" намерено не просто не допускать буйных пассажирок к дальнейшим полетам лайнерами компании, но и возбудить против них уголовные дела.