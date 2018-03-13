В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме
13 марта 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в понедельник, 13 марта, вечером взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме.
В результате взрыва пострадали три человека. По данным главы Красносельского района Виталия Черкашина, после взрыва со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с 7 по 9, с другой — квартиры 8 и 9 этажей.
Издание Фонтанка.ру уточнило, что ЧП произошло в доме номер 219 по улице Народного Ополчения. Версия о взрыве бытового газа считается основной.
Эвакуированных жильцов дома могут временно разместить в автобусах. По информации МЧС, всего из жилого дома эвакуировали 20 человек. Трое пострадавших госпитализированы. Очевидцы выложили видео пожара, начавшегося после хлопка.
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