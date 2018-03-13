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В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме

13 марта 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в понедельник, 13 марта,  вечером взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме.
В результате взрыва пострадали три человека. По данным главы Красносельского района Виталия Черкашина, после взрыва со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с 7 по 9, с другой — квартиры 8 и 9 этажей.

Издание Фонтанка.ру уточнило, что ЧП произошло в доме номер 219 по улице Народного Ополчения. Версия о взрыве бытового газа считается основной.

Эвакуированных жильцов дома могут временно разместить в автобусах. По информации МЧС, всего из жилого дома эвакуировали 20 человек. Трое пострадавших госпитализированы. Очевидцы выложили видео пожара, начавшегося после хлопка.

 

Публикация от Forti (@prinespivo)Мар 13, 2018 в 10:09 PDT

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