В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме

В Санкт-Петербурге в понедельник, 13 марта, вечером взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме.

В результате взрыва пострадали три человека. По данным главы Красносельского района Виталия Черкашина, после взрыва со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с 7 по 9, с другой — квартиры 8 и 9 этажей.

Издание Фонтанка.ру уточнило, что ЧП произошло в доме номер 219 по улице Народного Ополчения. Версия о взрыве бытового газа считается основной.

Эвакуированных жильцов дома могут временно разместить в автобусах. По информации МЧС, всего из жилого дома эвакуировали 20 человек. Трое пострадавших госпитализированы. Очевидцы выложили видео пожара, начавшегося после хлопка.