Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве в ближайшие выходные
13 марта 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильных морозах в ближайшие субботу и воскресенье, 17 и 18 марта. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода на этой неделе ожидается очень разнообразной и изменчивой.
14 марта в столичном регионе еще продержится весенняя погода. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Ночью небольшой мороз - до минус 5 градусов.
А в среду, 15 марта, уже ощутится влияние приближающегося фронтального раздела. Усилится ветер. Порывы ветра прогнозируются до 15 м/с. В средине недели с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, и холодный арктический воздух будет приближаться к центру европейской России. Ожидаются слабые морозы и снегопады.
По словам Вильфанда, в выходные дни ночью ожидаются сильные морозы - настоящая январская стужа, - передает RT. Ночью столбики термометров опустятся до минус 22 градусов. Днем самый сильный мороз в столичном регионе ожидается минус 10 градусов. Погода ожидается солнечная.
Как отметил главный синоптик, дату наступления весны сложно предсказать. Устойчивый переход температуры на плюс наблюдается 27—28 марта в Москве.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес