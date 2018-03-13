Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве в ближайшие выходные

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильных морозах в ближайшие субботу и воскресенье, 17 и 18 марта. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода на этой неделе ожидается очень разнообразной и изменчивой.

14 марта в столичном регионе еще продержится весенняя погода. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Ночью небольшой мороз - до минус 5 градусов.

А в среду, 15 марта, уже ощутится влияние приближающегося фронтального раздела. Усилится ветер. Порывы ветра прогнозируются до 15 м/с. В средине недели с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, и холодный арктический воздух будет приближаться к центру европейской России. Ожидаются слабые морозы и снегопады.

По словам Вильфанда, в выходные дни ночью ожидаются сильные морозы - настоящая январская стужа, - передает RT. Ночью столбики термометров опустятся до минус 22 градусов. Днем самый сильный мороз в столичном регионе ожидается минус 10 градусов. Погода ожидается солнечная.

Как отметил главный синоптик, дату наступления весны сложно предсказать. Устойчивый переход температуры на плюс наблюдается 27—28 марта в Москве.