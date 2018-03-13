Генпрокуратура провела проверку мусорных полигонов
13 марта 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Генеральной прокуратуре сообщили результаты проверок работы мусорных полигонов. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин в рамках открытого интерактивного форума Генпрокуратуры «Надзор в экологической сфере» сообщил, что итоги проверки показали: многие полигоны работают без лицензий, без установленных лимитов.
Надыршин говорит, что некоторые полигоны не вносятся в государственные реестры и находятся в черте населённых пунктов. А это запрещено законодательством. Он отметил, что запрещено смешивание разных видов отходов, но на свалках сейчас это происходит, - передает RT.
Надыршин подчеркнул, что необходимо вводить обязательно раздельный сбор мусора, раздельно вывозить его и раздельно перерабатывать.
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