В Краснодарском крае начали массово проверять автобусы

В Краснодарском крае начались массовые проверки пассажирских автобусов сотрудниками ГИБДД. Поводом стало возросшее количество аварий с участием общественного транспорта.

Как передает ОТР, сотрудники автоинспекции досматривают как городские, так и междугородние автобусы. Обращают внимание в основном на рулевое управление, тормозную систему, замеряют нормы экологичности. Обязательно спрашивают наличие аптечки и огнетушителя в салоне, проверяют исправность ремней безопасности. Машины останавливают не только на автовокзалах, но и на трассах. С начала года уже больше 500 пассажирских автобусов инспекторы сняли с рейсов из-за технических неисправностей.

Отметим, что за прошлый год в Краснодарском крае по вине водителей пассажирских автобусов произошло 140 аварий, в них погибли 40 человек. Несмотря на такие цифры, пассажиры признаются, что им приходится ездить на автобусах, даже если страшно. Так как чаще всего это - единственный способ куда-то добраться.