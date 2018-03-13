Госдума предложила увеличить материальную поддержку аспирантов. В настоящее время базовая стипендия аспирантов в Москве составляет 2921 рубль. Прожиточный минимум составляет около 10 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с просьбой рассмотреть возможность увеличения уровня и степени материальной поддержки аспирантов со стороны государства, - передает RT.

Депутат считает необходимым ввести для аспирантов льготы на проезд в общественном транспорте на территории всех российских субъектов. Сухарев отметил, что стипендия для аспирантов и ординаторов является, как правило, основным и единственным доходом. Он подчеркнул, что на такую стипендию прожить нереально. "Эта ситуация требует вмешательства со стороны государства", — отметил Сухарев.

Депутат уточнил что сейчас в Москве безлимитный проезд на общественном транспорте на один календарный месяц стоит 2075 рублей. Соответственно, почти вся стипендия аспиранта уходит только на оплату транспорта. Он считает, что аспиранты должны быть уравнены в правах со студентами вузов, которые имеют право на льготный проезд на всех видах общественного транспорта.