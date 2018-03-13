Прототипы и концепты будущего - новинки Женевского автосалона

Премьеры Женевского автосалона это как показ коллекций высокой моды – концептуально, оригинально, феерично, пафосно, но мало что имеющего общего с реальностью. Ну почти. Зато это безумно интересно.

Производители представляют публике концепты своих авто, намечая тенденции развития компаний на будущее, но вот до серийного производства они доходят далеко не всегда. А в этом году это было особенно ощутимо, поскольку большинство автоконцернов показали прототипы электрокаров. Да, за ними будущее, но весьма далекое. Особенно для России.

Ни производить, ни покупать в нашей стране электроавтомобили пока нет смысла, но вот посмотреть на чудеса фантазии автодизайнеров всегда интересно. И кстати, даже если вы не водитель и далеки от мира «четырех колес» все равно посмотреть на машинки будущего всегда любопытно. Ну что, поехали!

Одним из лидеров по количеству восклицаний «Ух, ты, как круто!» стал Renault, показавший прототип беспилотного элетрокара EZ-GO. Предполагается, что в будущем это такси станет частью мобильного сервиса, обеспечивающего комфортные поездки по городу и будет доступно через приложение на смартфоне. Наверное, так и будет, но пока трудно представить такую чудо-машинку на улицах Саратова или Воронежа.

Еще один производитель и очередной электромобиль - Honda Urban EV . Это четырехместный двухдверный электрокар с очень круто проработанным дизайном. Понятно, что концепт всегда далек от того, что пойдет в серию, но женевский образец действительно крут - передняя оптика, диски, выступающие арки, салон и приборная панель - этакий безукоризненный и лаконичный стиль! Едем дальше…

Концепт от Toyota какой-то космический корабль. Естественно, электрический, и естественно, умеет ездить сам. Точнее, будет уметь, если выйдет в серию. Прототип от Volkswagen - I.D. VIZZION поражает полностью автоматизированным управлением, которое сочетается с технологиями дополненной реальности.

Гибридом от Volvo уже никого не удивить. Про Polestar уже много чего написали. Просто скажем, что производитель обещает, что авто пойдет 150 км за один заряд до того, как начнет работать газовый двигатель с турбонаддувом.

А вот и неожиданность! Хорватская фирма Rimac Automobili показала на Женевском автосалоне новую «элекртичку» поразительной мощности. Четыре электромотора дают ни много ни мало 1914 лошадиных сил и это вау!

Ну и конечно, наш любимый китайский автопром. Производители из Поднебесной представили на суд зрителей готовый к мелкосерийному производству суперкар с итальянским дизайном Тechrules Ren, что в китайской культуре означает человечность и доброжелательность. Доступ в салон авто осуществляется через отъезжающий стеклянный колпак, машина 3-местная, силовая установка хитрая - 6 электромоторов, 2 спереди и 4 сзади. Для подзарядки батарей используются турбины.

Ну и еще немного интересного. Маленький датский производитель Zenvo привез трековую версию своей машины Zenvo TSR-S. Одна из фишек гоночного болида - заднее антикрыло, которое может не только изменять угол атаки или выступать как аэродинамический тормоз, но и наклоняться в сторону поворота, тем самым загружая колеса. Оригинально, по меньшей мере.

Pininfarina Sigma GP, показала концепт Формулы-1 аж 1969 года. Машина не создавалась для гонок, основное назначение - отработка технологических решений для повышения безопасности гонок. В частности, здесь впервые были применены каркас безопасности и пластиковые бензобаки. Ну и вообще машина выглядит отлично, даже спустя 49 лет!

Все о чем мы тут рассказали есть в нашем небольшом видео, ну и еще несколько интересных новинок Женевского автосалона.