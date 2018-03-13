Птичий помет оставил Коктебель без света
13 марта 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера часть курортного поселка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества. Причина – отложение птичьего помета на одной из электроопор.
Как сообщается на сайте «Крымэенерго», птичий помет навредил опоре №8/2. Авария привела к отключению в 13:50 части потребителей в Коктебеле. Энергоснабжение возобновилось в 17:26, пишут "Аргументы недели - Крым".
В конце прошлого года пять сел в двух районах Крыма остались на несколько часов без электричества из-за попавшей на одну из подстанций куницы.
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