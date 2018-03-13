Птичий помет оставил Коктебель без света

Вчера часть курортного поселка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества. Причина – отложение птичьего помета на одной из электроопор.

Как сообщается на сайте «Крымэенерго», птичий помет навредил опоре №8/2. Авария привела к отключению в 13:50 части потребителей в Коктебеле. Энергоснабжение возобновилось в 17:26, пишут "Аргументы недели - Крым".

В конце прошлого года пять сел в двух районах Крыма остались на несколько часов без электричества из-за попавшей на одну из подстанций куницы.