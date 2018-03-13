Путин посетит Крым и Севастополь
13 марта 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба администрации президента РФ сообщила сегодня о том, что глава российского государства Владимир Путин совершит рабочую поездку в Краснодарский край, Крым и Севастополь.
В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит строящийся через Керченский пролив Крымский мост, в Симферополе осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Путин побывает и в Севастополе, передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил информацию о подготовке поездки Путина в Крым.
Пресс-секретарь главы государства накануне сообщил, что поездка Владимира Путина в Крым готовится.
Песков 13 марта сообщил, что во вторник президент России прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики и отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
12 марта Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край ознакомился с работой Национального центра зерна имени П.П.Лукьяненко. В Краснодаре Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.
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