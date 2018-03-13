Путин посетит Крым и Севастополь

Пресс-служба администрации президента РФ сообщила сегодня о том, что глава российского государства Владимир Путин совершит рабочую поездку в Краснодарский край, Крым и Севастополь.

В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит строящийся через Керченский пролив Крымский мост, в Симферополе осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Путин побывает и в Севастополе, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил информацию о подготовке поездки Путина в Крым.

Пресс-секретарь главы государства накануне сообщил, что поездка Владимира Путина в Крым готовится.

Песков 13 марта сообщил, что во вторник президент России прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики и отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

12 марта Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край ознакомился с работой Национального центра зерна имени П.П.Лукьяненко. В Краснодаре Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.