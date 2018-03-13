К 2025 году все школы могут быть переведены на одну смену

Во вторник, 13 марта, стало известно о планах Министерства образования и науки Российской Федерации. Оказалось, что ведомство к 2025 году планирует перевести все школы страны на одну смену.

Об этом говорится в материалах к заседанию итоговой коллегии Минобрнауки, которая состоится в среду, 14 марта, передает сегодня ТАСС.

В докладе "Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год" уточняется, что в течение семи лет планируется организовать 6,5 миллионов мест в школах субъектов Российской Федерации. Именно это даст возможность перевести абсолютно все общеобразовательные учебные заведения на одну смену.