Ребенок погиб в Кемерово, упав на батарею с кровати

Мать ребенка, который погиб в Кемерово, упав с кровати на железную батарею, будут судить. Женщина

в настоящий момент обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному маленькому ребенку.

В региональном следственном управлении СК РФ отметили, что речь идет о трагедии, которая случилась в декабре минувшего года. Женщина тогда положила малыша на кровать без каких-либо боковых стенок и ушла. Мальчик упал прямо на горячую батарею и скончался от термических контактных ожогов, передает РИА "Новости".

Следователи утверждают, что у матери ребенка была детская кроватка, однако она не проявила должного внимания к безопасности сына и не положила его туда.