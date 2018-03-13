Ребенок погиб в Кемерово, упав на батарею с кровати
13 марта 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Мать ребенка, который погиб в Кемерово, упав с кровати на железную батарею, будут судить. Женщина
в настоящий момент обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному маленькому ребенку.
В региональном следственном управлении СК РФ отметили, что речь идет о трагедии, которая случилась в декабре минувшего года. Женщина тогда положила малыша на кровать без каких-либо боковых стенок и ушла. Мальчик упал прямо на горячую батарею и скончался от термических контактных ожогов, передает РИА "Новости".
Следователи утверждают, что у матери ребенка была детская кроватка, однако она не проявила должного внимания к безопасности сына и не положила его туда.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ребенок погиб в Саратове, провалившись в канализационный люк