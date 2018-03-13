Птица-носорог поселилась в подмосковном подьезде

Подъезд дома № 28 на Юбилейном проспекте в Химках заиграл новыми красками. В рамках проекта «Разукрасим подъезд вместе» автор, украшающий своими артами улицы Москвы и стран Южной и Северной Америки, изобразил большого индийского калао, или птицу-носорога.

По информации портала Подмосковье сегодня, данный проект начал свою работу в мае 2017 года, тогда на стенах другого дома поселился герой советского мультфильма - кот Леопольд.

Не смотря на то, что многие негативно относятся к стрит-арту, данный проект получает поддержку, как у управляющих компаний, так и у жильцов домов с новыми нарисованными соседями. Автор нового граффити с экзотической птицей Дмитрий Брагин говорит, что жители подъезда изначально положительно отреагировали на его работу, ведь такое граффити куда лучше зеленых стен.