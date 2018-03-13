Власти Москвы обсуждают возможность продления водительских прав автоматически

Глава аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин заявил, что москвичам в скором времени могут начать автоматически продлевать водительские права.

В настоящий момент подобную возможность рассматривают столичные власти и их коллеги на федеральном уровне. Предполагается, что автоматически продлевать срок действия водительского удостоверения смогут тем гражданам, у которых не будет критического объема нарушений за истекший период, передает ТАСС.

Не исключено, что подобная практика для удобства автовладельцев может начать действовать на территории Москвы уже в 2025-2030 годы.