Уроки жизни. К чему приводят интимные связи с учениками

Учительница вступила в интимную связь с учеником. Кажется, сегодня новости на эту тему уже никого не удивляют. Они с пугающей периодичностью поступают из разных городов страны. Но в отличие от Америки, где дамы-совратительницы получают огромные сроки заключения, наши отделываются лёгким испугом. Почему? Газета «Известия» изучила вопрос.

Февраль прошлого года, Москва. Родители семнадцатилетнего гимназиста написали заявление в органы о том, что 40-летняя учитель английского во время репетиторских занятий совратила их сына. Из учебного заведения преподавательницу уволили, зато тут же приняли в штат другой не менее элитной столичной гимназии.

Февраль нынешнего. Петербург. 35-летнюю учительницу частной школы задержали прямо во время «урока», который происходил на дому, за секс с учеником, которому не исполнилось ещё 16. Вскоре всплыли пикантные подробности связи: оказалось, ученик – юноша из состоятельной семьи – весьма раскрепощён, уже познал многие радости жизни, а сама учительница – подруга мамы «жертвы». Сейчас она находится под подпиской о невыезде, но, как показывает практика рассмотрения подобных дел, вряд ли ей грозит суровое наказание.

Например, ее коллега из Волгоградской области летом 2016 года за подобные действия получила всего два года условно. Суд принял во внимание то обстоятельство, что она мать двоих детей. Кстати, права преподавать ее лишили всего на три года. Как показывает практика, к дамам-педагогам, совращающим юношей, судьи относятся гораздо лояльнее, чем к их коллегам-мужчинам, замешанным в связях с несовершеннолетними ученицами. Максимальный срок наказания – до 4 лет лишения свободы, - предусмотренный Уголовным кодексом за добровольное половое сношение с ребёнком младше 16 лет, - женщинам не назначался ни разу.

Для сравнения, в США, где случаев совращения учеников своими преподавательницами, тоже немало, наказание в разы суровее. Например, 36-летнюю Брианн Олтайс, учительницу английского, за интимные отношения с тремя тинейджерами приговорили к 30 годам тюремного заключения. Её коллега Дженифер Фитчер из штата Флорида расплатилась за 37 случаев секса с учениками 22 годами тюрьмы. Любопытно, что живи и работай она в Огайо, где «возраст согласия» 16 лет, а не 18, как во Флориде, ей бы вообще ничего не грозило.

Как бы то ни было, обе упомянутые дамы получили сроки большие, чем печально знаменитый убийца Брейвик, на руках которого кровь 77 расстрелянных им жертв.

Любопытно отношение не только закона, но и общества к подобного рода фактам у нас и «у них». Сравните две цитаты. «Вы — учитель. Вы взрослый человек. И в ваших силах было всё это остановить», - это судья Томас Кей, вынесший приговор Брианн Олтайс. «Тю. И бабе хорошо, и пацан научится хоть чему-то», - а это из обсуждения в рунете заметки о совращении московской преподавательницей своего ученика-тинейджера. Комментарии излишни…