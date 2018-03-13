На автодороге в Ленинградской области задержали «девятку», набитую оружием

Автомобиль ВАЗ-2109 был остановлен сотрудниками полиции для проверки 11 марта около шести часов утра в Волосовском районе, на 17 км трассы «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки» в Ленинградской области.

Управлял машиной 41-летний житель Псковской области, в качестве пассажиров в салоне проезжали еще двое мужчин, 43-х лет.

В багажнике «девятки» полицейские обнаружили две большие матерчатые сумки, из которых извлекли автомат Калашникова АК-74М с 30 охолощенными патронами в магазине, два пистолета-пулемета «Кедр», три жилета «Модуль» без пластин, шапку с прорезями для глаз, провод в белой обмотке с батарейкой «Крона», два ножа – фомку и охотничий «Билтема».

Там же лежали навигатор «CARMIN», сотовый телефон «Джинго» и полулитровый газовый баллон.

Оружие направлено на исследование. По факту проводится проверка.

(По материалам сайтов spbdnevnik.ru piter.tv moika78.ru)