На 50-м году жизни скончался актёр Олег Граф

Вчера, 12 марта, на 50-м году жизни скончался еще один российский актер – Олег Граф. Обстоятельства и причина смерти пока не раскрываются. Олег Табаков скончался

Вчера вся страна находилась в потрясении от известия о кончине великого актера Олега Табакова. Однако 12 марта 2018 года оказался богаче на утраты, чем мы думали. В этот же день ушел из жизни российский актер Олег Граф.

Олег Граф родился 12 июля 1968 года. В 1991 году закончил театральную студию при Крымском театре драмы и музыкальной комедии под руководством О. Натяжного. В 2014 окончил МГИК (мастерская В. Сурикова). Член Гильдии актеров кино России.

На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах, в основном характерные персонажи – полицейский, врач, эксперт-криминалист. Три фильма с его участием еще находятся в производстве. Также Олег Граф принимал участие в постановках Театра на Бутырке, пробовал себя в режиссерском амплуа.

О месте и времени прощания с актером будет сообщено дополнительно, пишет НСН.