Российским трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

В рамках Съезда родителей России, который состоялся в Москве 10 марта, был принят проект резолюции, в котором предлагается на законодательном уровне запретить трансгендерам менять пол в паспорте.

В скором времени документ планируется направить в администрацию президента РФ и некоторые профильные ведомства. Как отмечает сегодня RT , отсутствие в стране такого закона может стать причиной серьезного увеличения граждан, которые желают официально сменить пол. Это приведет к подрыву традиционных ценностей и вызовет хаос.