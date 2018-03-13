Противокорабельные комплексы развернули ракетные установки на полигоне ЧФ

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал», самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке практических задач.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, совершив марш, военнослужащие ракетно-артиллерийского соединения, прибыли на полигон «Железный Рог». В полевых условиях оборудованы палаточные городки, места стоянки техники, а также позиции пусковых ракетных установок и артиллерии, пишут "Аргументы недели - Крым".

В ходе сбора расчеты выполнят комплексы учебно-боевых задач, в числе которых маршевая подготовка, нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, развертыванию комплексов к боевому применению, подготовка к стрельбе и смене огневых позиций, а также задачи по разведке целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и управлению огнем.