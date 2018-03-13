Катки Москвы продлили свою работу

Работу катков в девятнадцати московских парков было решено продлить. Согласно последней информации властей столицы, данная мера принята в связи с сохранением в городе довольно низкой температуры.

Уже известно, что катки в "Сокольниках", усадьбе Воронцово и в саду имени Баумана не закроются, пока в Москве не станет по-весеннему тепло. В Бабушкинском парке покататься на коньках можно будет вплоть до 18 марта, это же касается парка "Красная поляна", передает портал M24.RU , на котором можно увидеть полный список мест, где катки работают до середины весны.