Стало известно, о скором появлении в Москве огромных качелей
13 марта 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в скором времени появятся по-настоящему огромные качели. Согласно последней информации, одновременно сесть на данный нестандартный аттракцион смогут не менее сорока человек.
Качели, о которых идет речь, будут установлены на территории парка "Остров мечты", который расположен в южной части столицы, передает сегодня M24.RU.
Подчеркивается, что аттракцион под названием "Храм огня" появится в тематической зоне парка, которая будет посвящена сказочным существам, динозаврам и прочим животным доисторического мира. Известно, что качели смогут подниматься в воздух на высоту до 20 метров.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Березы, ели, сосны для парка "Зарядье" выращивали в Германии