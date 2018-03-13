Стало известно, о скором появлении в Москве огромных качелей

В Москве в скором времени появятся по-настоящему огромные качели. Согласно последней информации, одновременно сесть на данный нестандартный аттракцион смогут не менее сорока человек.

Качели, о которых идет речь, будут установлены на территории парка "Остров мечты", который расположен в южной части столицы, передает сегодня M24.RU.

Подчеркивается, что аттракцион под названием "Храм огня" появится в тематической зоне парка, которая будет посвящена сказочным существам, динозаврам и прочим животным доисторического мира. Известно, что качели смогут подниматься в воздух на высоту до 20 метров.