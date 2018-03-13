Военные раскрыли возможности новейшей российской ракеты «Сармат»

Российское министерство обороны раскрыло характеристики новейшей ракеты «Сармат». На вооружение армии она должна поступить в ближайшие годы.

Как рассказал телеканалу RT Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения, «Сармат» способен поражать цели по всему миру, ограничений по дальности стрельбы для него не существует. Масса полезной нагрузки боеприпаса составляет три тонны.

В создании «Сармата» задействован Красноярский машиностроительный завод. Корреспонденты канала побывали на предприятии и сняли производственный процесс.

Ранее в Минобороны объявили о планах по утилизации ракет «Сатана».