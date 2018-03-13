Фрегат с "Калибрами" взял курс в Средиземное море
13 марта 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», взял курс из Севастополя в Средиземное море.
«Адмирал Эссен» войдет в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море в соответствии с планом ротации. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев. Это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону для экипажа фрегата.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время российской военной операции в Сирии боевые корабли и подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море нанесли по террористам 100 высокоточных ударов «Калибрами», сообщает flot.com.
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