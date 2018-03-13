В центре Владивостока образовался гигантский грязный сугроб

Центр Владивостока в настоящий момент представляет собой гигантскую свалку. Согласно последней информации, коммунальные службы города привезли грязный снег на главную площадь и не собираются убирать его.

Оказалось, что из-за сильных снегопадов полигон, предназначенный для накопления снега, полностью заполнился. По словам мэра Владивостока Виталия Веркеенко, город располагается лишь двумя снегоплавильными установками, передает URA.RU. Градоначальник добавил, что скоро они будут установлены на центральной площади, однако предварительно необходимо провести диагностику – аппараты не использовались шесть лет.

Веркеенко также отметил, что весной тратить лишние средства на уборку снега – это нерационально. Мэр добавил, что дети радуются, так как у них появилась большая горка, сообщает "Лента.ru".