Путин может приехать в Севастополь по мосту

В правительстве Севастополя официально анонсировали митинг-концерт 14 марта в честь четвертой годовщины всекрымского референдума. При этом в Кремле сообщают, что президент РФ Владимир ПУТИН 14 марта действительно совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку в Крым и Севастополь.

Здесь он примет участие во втором за период избирательной кампании многотысячном митинге. Как рассказали «Дождю» три близких к Кремлю источника, в Крыму у ПУТИНА запланировано много мероприятий, однако главным из них станет многотысячный митинг в Севастополе, пишет «Дождь». Эту информация подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как ожидается, 14 марта на площади Нахимова для севастопольцев выступят Олег ГАЗМАНОВ, группа «Любэ» и «Хор Турецкого». Мероприятие будет бесплатным, а сбор участников будет проходить с 17:00 до 18:00. В концерте также примут участие певица Вика ЦЫГАНОВА, группа «Декабрь», певец Денис МАЙДАНОВ, арт-группа «Soprano Турецкого» и другие артисты. Праздничные мероприятия на площади Нахимова продлятся до глубокого вечера.

Telegram-канал «Крымская правда», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что началом запланированного визита ПУТИНА в республику станет Керченский мост. 14 марта ПУТИН либо проедет по мосту за рулем, либо официально откроет его. «Готовят оба сценария», – сообщает канал.

Отдельно стоит заметить, что сегодня в планах у президента визит в Краснодар. Здесь он посетит Национальный центр зерна и примет участие в форуме сельхозпроизводителей.