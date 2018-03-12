После трагедии в Симферополе отключают лифты

После недавней трагедии в многоэтажных домах Симферополя начали отключать лифты. Причиной стала необходимость экспертного обследования.

Как пишут горожане, в некоторых домах лифты остановили накануне праздничных выходных. Они не проходили полного обследования, при этом симферопольцы ежемесячно платили за обслуживание. И до его проведения ходить придется пешком, пишут "Аргументы недели - Крым".

«В нашем доме отключили все три лифта. Как сообщили на «горячей линии» горисполкома, в связи с тем, что закончился срок их эксплуатации. А жителям дома МУП написал, что виновата председатель Совета дома – денег не дает на проверку», – сообщили местная жительница в социальных сетях.

Жильцам никто не говорил, что лифты в аварийном состоянии, что их экспертная оценка не проводилась и что на это нужны дополнительные деньги. Дом находится в управлении МУП «Железнодорожный жилсервис», в том числе лифты, о чем говорится в договоре управления. Чем именно предусмотрена необходимость экспертной оценки, жильцам не объяснили.

Председатель РОО «Крымский республиканский антикоррупционный комитет» Илья БОЛЬШЕДВОРОВ отметил, что проверка каждого лифта стоит около 25 тысяч рублей.

«Лифт, в котором погибли люди, был неисправен. Его должны были отключить. Теперь они тупо отключают неисправные», – цитирует его «3652.ru».

Напомним, 2 марта в одном из многоэтажных домов Симферополя оборвался лифт. В результате погибли мать с полугодовалым ребенком. Власти города пообещали их семье выплатить компенсацию, а также провести проверку лифтового оборудования.