Срочное предупреждение МЧС: в ближайший час в Москве начнется гололед

МЧС опубликовало срочное предупреждение: в ближайшие 1-3 часа в Москве и Подмосковье начнется сильный гололед. Опасность сохранится и завтра, 13 марта.

Образование гололедицы ожидается в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, который вскоре принесет в столичный регион погодные аномалии в виде ледяных дождей и очередное понижение температуры ниже климатических норм середины марта.

Автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения, не совершать резких маневров и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Пешеходов просят соблюдать осторожность при ходьбе – будет довольно скользко, передает RT.