В Крыму ожидается +14 градусов тепла

Во вторник жителям Крыма прогнозируют 14 градусов тепла, местами туман, но без осадков. Температура морской воды составит +5- +8 градусов тепла.

Как сообщает НСН, ветер будет восточным, 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до +2 градусов, а днём до +7, +9 градусов.