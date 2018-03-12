В Крыму ожидается +14 градусов тепла
12 марта 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник жителям Крыма прогнозируют 14 градусов тепла, местами туман, но без осадков. Температура морской воды составит +5- +8 градусов тепла.
Как сообщает НСН, ветер будет восточным, 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до +2 градусов, а днём до +7, +9 градусов.
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