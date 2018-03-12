ВЦИОМ зафиксировал увеличение интереса к выборам среди молодежи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о росте интереса к выборам президента России среди молодежи. Тенденция активности среди молодежи наметилась за последние две недели.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, как правило молодое поколение не активно участвует в выборах, однако, за последнее время отмечается «мобилизации именно в молодежной группе». Социолог прогнозирует, что юные россияне в этом году будут активно голосовать, пишет НСН со ссылкой на ТАСС. По мнению Федорова, это связано в частности с активной кампанией по информированию населения о предстоящих выборах на телевидении, в интернете и социальных сетях.