ВЦИОМ зафиксировал увеличение интереса к выборам среди молодежи
12 марта 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о росте интереса к выборам президента России среди молодежи. Тенденция активности среди молодежи наметилась за последние две недели.
По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, как правило молодое поколение не активно участвует в выборах, однако, за последнее время отмечается «мобилизации именно в молодежной группе». Социолог прогнозирует, что юные россияне в этом году будут активно голосовать, пишет НСН со ссылкой на ТАСС. По мнению Федорова, это связано в частности с активной кампанией по информированию населения о предстоящих выборах на телевидении, в интернете и социальных сетях.
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