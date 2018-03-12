Вирусолог прокомментировал слова ВОЗ об угрозе новой пандемии

Предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о высоком риске возникновения новой всемирной эпидемии прокомментировал вирусолог Владислав Жемчугов. ВОЗ предупреждает о смертельной эпидемии с непонятным патогенезом

Сейчас различные ситуации, в том числе вспышки эпидемий и пандемий, моделируются на мощнейших компьютерах. Известные вирусы заложены в эти компьютерные модели. А «болезнью Икс» называется гипотетическая опасность неизвестного вируса, распространяющегося с огромной скоростью через миграцию населения (поезда, самолеты), суммирующая все самые страшные варианты развития эпидемии. Эта модель заложена в компьютеры, чтобы подготовиться к возможному появлению такого суперпатогена, пояснил специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам вирусолога, за последние три-четыре десятилетия появилось около 30 новых инфекций, а уже известные – принимают новые формы. Микробы мутируют, реагируя на изменения в экологии, массовую вакцинацию и применение антибиотиков, сообщает RT.

Ранее ВОЗ сделала заявление о высокой вероятности возникновения новой всемирной эпидемии, вызванной неизвестной "болезнью Икс".