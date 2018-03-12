Полеты между Москвой и Каиром возобновят в апреле
12 марта 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Авиасообщение между Москвой и Каиром могут возобновить в первой–второй декаде апреля. Местные авиакомпании уже подписали договор на оказание услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира.
Как передает портал М24, прямое авиасообщение между Москвой и Каиром приостановили в ноябре 2015 года, после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас долететь до Египта можно только с пересадкой.
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