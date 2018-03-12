Вредоносная программа не только способна похитить любую цифровую информацию, включая персональные данные, но и следит за собственной сохранностью.

Обнаружившие этот вирус специалисты назвали его «шедевром киберпреступности». Вирус заражает роутеры, и опасная информация распространяется сразу на несколько устройств. Загрузив зараженные компоненты в систему, вирус запускает процесс атаки сразу на нескольких уровнях.

Один из компонентов вируса позволяет получить расширенный доступ к памяти компьютера. Другой компонент берется за управление файлами и обеспечение собственной сохранности в системе. Вирус получает доступ к любой информации, включая сетевой трафик и пароли. А чтобы отвести подозрения пользователя в своем существовании, вирус инициирует проверки безопасности компьютера.

Специалисты предполагают, что столь изощренная вредоносная программа – дело рук не частного хакера-злоумышленника, а государственных органов – служб безопасности или разведки, сообщает Lenta.ru.