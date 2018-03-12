В Челябинске состоится «XVIII Уральская строительная неделя»

13 и 14 марта в Центре Международной Торговли на проспекте Ленина, 35, состоится «XVIII Уральская строительная неделя. Новые стандарты ЖКХ».



Мероприятие проводится при участии Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, Регионального оператора капитального ремонта, Главного управления государственно жилищной инспекции, Администрации города Челябинска, Челябинской городской Думы.



Также будут работать стенды более 70 компаний, среди которых «Мечел-Материалы», «Строй-Комфорт», «ГазЭнергоСервис», Завод полиэтиленовых труб, «Щербинские лифты» и многие другие.

В рамках деловой программы проекта Форума запланированы мероприятия:

- Круглый стол: «О порядке формирования прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям для содержания и благоустройства»;

- Конференция: Результаты работы Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области в 2017 году. Планы на 2018 год»

- Конференция: «Боремся за тепло. Добросовестные плательщики не должны нести бремя за нерадивых собственников (должников)»;

- Круглый стол: «Актуальные вопросы исполнения требований жилищного законодательства с учетом изменений в 2018 году»;

- Круглый стол: «Цифровизация ЖКХ. Интернет вещей».

«XVIII Уральская строительная неделя. Новые стандарты ЖКХ» предоставляет возможность компаниям в течение двух дней встретиться и презентовать свои разработки и продукты в сфере ЖКХ и строительства представителям органов власти, руководителями управляющих компаний и клиентам, расширить каналы сбыта, укрепить репутацию среди партнеров, протестировать новые продуктовые линейки, заключить перспективные контракты.

Жители Челябинска получат возможность лично задать вопросы представителям органов власти, руководителями УК и принять участие в обсуждении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Полная информация о проекте на сайте http://stroyforum74.ru/



Прямая трансляция круглого стола: «Цифровизация ЖКХ. Интернет вещей» будет доступна в социальных сетях, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс». Начало завтра, 13 марта в 10-00.