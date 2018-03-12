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На Южном Урале волонтёры-тьюторы вышли на работу в семьи с детьми-инвалидами

12 марта 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале волонтёры-тьюторы вышли на работу в семьи с детьми-инвалидами

В Челябинске в рамках социально ориентированного проекта «Шаг вперед» студенты-волонтеры педагогического университета вышли на работу в семьи, которые воспитывают детей с нарушениями интеллекта.

Эта новая форма работа стала продолжением тренингов и семинаров, которые в рамках проекта подготовки детей-инвалидов к посещению школы прошли на площадке министерства социальных отношений в феврале этого года. Организатором работы выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям "Открытое сердце".

"Несмотря на то, что мы заканчиваем четвертый курс, мы очень много узнали об особенностях детей с аутизмом, новых и эффективных методах работы, разобрались с тем, что тьютор не просто сопровождающий педагог ребенка в обычной школе, но и еще аналитик и стратег", - поделилась впечатлениями участница проекта "Шаг вперед" студентка Южно- Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Анастасия Чикунова.

По окончании теоретических встреч каждый студент прошел тест и написал эссе «Чем для меня интересна профессия тьютора». Из двадцати человек, проявивших интерес к проекту, были отобраны 6 студентов. Сейчас они закреплены за пятью семьями с детьми-инвалидами, которые настроены со временем отдать своих малышей в обычную школу. В течение недели они будут участвовать в его повседневной жизни семьи, изучать, какая ему нужна помощь при формировании навыков самообслуживания и функциональной коммуникации.

Перед тем, как выйти в семьи на практику, студенты изучили анкеты детей и возможные трудности с формированием у них навыков и поведением, а затем познакомились с их семьями и провели первые игровые занятия с детьми.

Помогут тьюторам знания, полученные на семинарах, где руководитель проекта, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" Елизавета Кириллова, рассказала о стратегиях формирования социально адаптированного поведения и уделила особое внимание вопросам этики отношения к особым детям и их родителям.

"Меня очень тронуло, что молодые специалисты с энтузиазмом взялись за работу, к которой готов далеко на каждый педагог с опытом. Организаторы проекта очень ответственно отнеслись к подготовке детей к выезду в лагерь и подбору тьюторов. Уточнили все особенности и проблемы ребенка, постарались учесть мнение каждого родителя и дать ему обратную связь", - поделилась мнением о работе проекта мама ребенка с особенностями развития Евгения Рык.

Более развернутая работа тьюторов и педагогов с детьми будет проведена в спортивном лагере в " Шаг вперед", который пройдет в горнолыжном центре "Солнечная долина " с 18 по 24 марта. Затем студенты, которые зарекомендовали себя наилучшим образом, будут направлены на дальнейшее обучение в Москву. А организация "Открытое сердце" будет вести дальнейшую работу с семьями.

Реализация проекта осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Дмитрий Куткин

 

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