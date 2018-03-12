Школьники Южного Урала получат гранты от РМК на реализацию собственных проектов
12 марта 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В 2018 году РМК продолжает конкурс «Измени свой город к лучшему» для школьников средних и старших классов. В этом году в нем могут принять участие ученики из 7 населенных пунктов Челябинской области – Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, Томинского и Межозерного. В прошлом году их было 6.
Школьники будут работать над проектами для поддержки и развития спорта, образования, культуры, здравоохранения, инфраструктуры, формирование экологически благополучной городской среды, благоустройства городских территорий. на эти цели в текущем году компания планирует направить порядка 1,75 миллионов рублей. Работы принимаются до 30 марта, а уже в апреле авторы лучших проектов предстанут перед жюри. Отметим, что к защите допустят проекты, которые можно реализовать за 5 месяцев и стоимостью не выше 250 тысяч рублей.
Как рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, результаты прошлогоднего конкурса приятно удивили. Пользу этих объектов уже оценили все жители Южного Урала.
- Школьники показали серьезный, взрослый, социально ответственный подход к решению актуальных проблем территорий, - сказала она. - Среди реализованных проектов – спортивные площадки, учебный класс под открытым небом, детская площадка при городской больнице. Уверены, что в этом году победители конкурса помогут сделать города и поселки еще более комфортными для жителей.
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