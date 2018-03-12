Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения челябинцев

Работники Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершают процесс модернизации подстанции 110/10/6 кВ «Заречная».

Этот объект питает Курчатовский и Кадлининский районы Челябинска, обеспечивая электричеством более 20 тысяч жителей и 34 соцобъекта, в которые входит больницы, школы, детские сады, а также насосные станции и тепловые пункты.

Энергетики заменили на подстанции устаревшее оборудование на устройства отечественного производства. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и надежны. Также работники модернизировали систему связи и установили современный комплекс телемеханики с цифровыми преобразователями. Кроме того, они заменили ряд функциональных элементов оборудования классом напряжения 110 кВ, а также устройств релейной защиты и автоматики.

Отметим, что этот энергообъект был построен более 50 дет назад. Все работы провели подрядчики в рамках инвестпрограммы.