Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения челябинцев
12 марта 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Работники Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершают процесс модернизации подстанции 110/10/6 кВ «Заречная».
Этот объект питает Курчатовский и Кадлининский районы Челябинска, обеспечивая электричеством более 20 тысяч жителей и 34 соцобъекта, в которые входит больницы, школы, детские сады, а также насосные станции и тепловые пункты.
Энергетики заменили на подстанции устаревшее оборудование на устройства отечественного производства. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и надежны. Также работники модернизировали систему связи и установили современный комплекс телемеханики с цифровыми преобразователями. Кроме того, они заменили ряд функциональных элементов оборудования классом напряжения 110 кВ, а также устройств релейной защиты и автоматики.
Отметим, что этот энергообъект был построен более 50 дет назад. Все работы провели подрядчики в рамках инвестпрограммы.
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