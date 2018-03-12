Стресс и депрессия - заразные заболевания, утверждают ученые

Канадские ученые провели исследования и установили, что стрессом и депрессией можно заразиться как болезнью. И хотя биологи проводили эксперименты на грызунах, они отмечают, что человеческий организм в этом плане ничем не отличается.

Подавленное состояние у одной крысы довольно быстро передавалось другой. Своеобразное заражение стрессом приводило к изменениям в работе участков головного мозга и влияло на общее психологическое состояние животного. В свою очередь, изменения активности мозга порождают и нарушения в работе в центральной нервной системе.

По словам ученых, у людей так же может наблюдаться подобная передача депрессивного состояния.

Кроме того, отмечается, что при постоянном контакте с источником стресса и депрессии происходят тяжелые необратимые последствия в организме, ведут к серьезным сбоям в работе нервной системы, пишет oane.ws