Стресс и депрессия - заразные заболевания, утверждают ученые
12 марта 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские ученые провели исследования и установили, что стрессом и депрессией можно заразиться как болезнью. И хотя биологи проводили эксперименты на грызунах, они отмечают, что человеческий организм в этом плане ничем не отличается.
Подавленное состояние у одной крысы довольно быстро передавалось другой. Своеобразное заражение стрессом приводило к изменениям в работе участков головного мозга и влияло на общее психологическое состояние животного. В свою очередь, изменения активности мозга порождают и нарушения в работе в центральной нервной системе.
По словам ученых, у людей так же может наблюдаться подобная передача депрессивного состояния.
Кроме того, отмечается, что при постоянном контакте с источником стресса и депрессии происходят тяжелые необратимые последствия в организме, ведут к серьезным сбоям в работе нервной системы, пишет oane.ws
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