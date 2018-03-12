Владимир Бурматов помог челябинцам вернуть крышу собственного дома

Жители дома №27 по улице Первого Спутника наконец-то обрели крышу над головой. Всю зиму они провели в доме без кровли и отчаянно мерзли. Когда терпение лопнуло – обратились к депутату Госдумы.

Владимир Бурматов провел выездное совещание прямо на открытой крыше и дал подрядчикам срок до начала марта. Выяснилось, что кровлю подрядчик капремонта должен был установить еще в конце прошлого года. Сегодня он приехал проверить работу.

За это время подрядная организация вернула людям крышу, а управляющая компания утеплила трубы сделала ремонт в подъезде. Оказалось, что в Челябинской области есть дома, где капремонт не завершен еще с 2016 года. И далеко не всегда виноваты подрядные организации.

- Если для того, чтобы сделать даже такие пустяки, нужно вмешательство депутата Государственной Думы, будем вмешиваться. У нас в приоритете интересы жильцов, - сказал сегодня Владимир Бурматов.

Только за первые 2месяца 2018 года на горячую линию депутата обратились уже больше 60 человек, которых беспокоит качество капитальных ремонтов. Всего за два года работы по этому поводу обратились более семисот человек.