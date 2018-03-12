Названы лучшие народные средства борьбы с гипертонией

Международный коллектив ученых в ходе своих исследований выяснил, что гипертония может передаваться по наследству. Какие народные средства наиболее эффективны в борьбе с заболеванием, от которого страдают миллионы людей?

Мед и другие продукты пчеловодства

В состав меда, прополиса и других продуктов пчеловодства входят вещества, благоприятно влияющие на человеческий организм. Эти элементы успокаивающе действуют на нервную систему, нормализуют работу почек и стабилизируют давление.









Гипертоникам рекомендуется употреблять мед в смеси с пергой или ягодами, которые имеют выраженный мочегонный эффект (например, брусника или клюква). Необходимо помнить, что данный способ лечения противопоказан пациентам, склонным к аллергии на продукты пчеловодства.

Семена подсолнечника

В подсолнечных семечках содержится большое количество никотиновой кислоты, расширяющей сосуды и оптимизирующей кровоток. Людям, страдающим от повышенного давления, советуют регулярно принимать процеженный отвар из семян.









С рецептом отвара можно ознакомиться на интернет-сайтах, посвященных народной медицине. Из информации, размещенной на данных ресурсах, следует, что регулярное употребление напитка обеспечивает нормализацию артериального давления и не имеет побочных эффектов.

Красная свекла

Еще один друг гипертоников – красная свекла. Состав данного корнеплода представляет собой уникальное сочетание обладающих полезными свойствами витаминов, микроэлементов, аминокислот и минеральных солей.

Существует несколько вариантов употребления в пищу свеклы при гипертонической болезни. Среди них специалисты особо выделяют сырой свекольный сок. Его смешивают с медом или водой в соотношении 1:1. Также хорошо себя зарекомендовали салат из вареной красной свеклы и свекольный квас.









Однако эти блюда подойдут далеко не всем - список противопоказаний весьма обширен. Сайт neboleem.net предупреждает, что лечиться свеклой нельзя пациентам, которые страдают такими недугами, как подагра, сахарный диабет, мочекаменная болезнь и некоторые желудочно-кишечные патологии.