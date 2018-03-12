Жители Украины приезжают в Крым на сезонную работу

В Крыму есть банк данных украинцев, которые хотят работать на полуострове в курортный сезон, рассказала замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика БУРЕЦ.

По ее словам, рабочие из соседнего государства получают разрешение на работу через миграционную службу, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Наши работодатели имеют банк таких претендентов. Их ежегодно привлекают для участия в работах. Украинцы приезжают, получают разрешение через миграционную службу (через нее ведется учет о движении трудовых ресурсов из ближайших стран)», – пояснила БУРЕЦ в эфире радио «Спутник в Крыму».

Она сообщила, что в настоящее время крымские работодатели в рекреационной сфере предлагают более двух тысяч вакансий, половина из них предусматривает предоставление жилья.

По словам заместителя министра курортов и туризма РК Людмилы БАБИЙ, жители Украины приезжают в Крым, чтобы проведать родственников, отдохнуть, а также на лечение. Она напомнила, что в 2017 году полуостров посетило рекордное количество украинцев – 800 тысяч человек.