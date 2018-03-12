В Общественной палате придумали, как отвлечь школьников от интернета

Член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова знает способ отвлечь школьников от интернета. Она предложила ввести совершенно новый урок в учебных заведениях.

Жгутова рекомендует организовать в школах занятия по киноискусству. Предполагается, что для каждой возрастной группы раз в месяц будет проводиться урок, в рамках которого школьники будут смотреть фильмы, а затем при помощи учителей анализировать сюжет и образы персонажей, передает RT.

Член комиссии ОП убеждена, что подобное нововведение позволит улучшить в подростковой среде социальный климат, а также поспособствует формированию у школьников максимально положительных морально-нравственных качеств.

Отмечается, что в Уральском федеральном округе уже некоторое время весьма успешно функционирует программа "Кинопедагогика". Именно ее и было решено взять в качестве примера.