В Общественной палате придумали, как отвлечь школьников от интернета
12 марта 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова знает способ отвлечь школьников от интернета. Она предложила ввести совершенно новый урок в учебных заведениях.
Жгутова рекомендует организовать в школах занятия по киноискусству. Предполагается, что для каждой возрастной группы раз в месяц будет проводиться урок, в рамках которого школьники будут смотреть фильмы, а затем при помощи учителей анализировать сюжет и образы персонажей, передает RT.
Член комиссии ОП убеждена, что подобное нововведение позволит улучшить в подростковой среде социальный климат, а также поспособствует формированию у школьников максимально положительных морально-нравственных качеств.
Отмечается, что в Уральском федеральном округе уже некоторое время весьма успешно функционирует программа "Кинопедагогика". Именно ее и было решено взять в качестве примера.
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