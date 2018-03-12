Новейших российских боевых роботов показали на видео

В интернете опубликовано видео, демонстрирующее возможности новейших российских боевых роботов «Нахлебник» и «Соратник». Данную технику изготовило одно из отечественных оборонных предприятий.

Ролик доступен на видеохостинге YouTube. На выложенных кадрах можно увидеть, как с роботами взаимодействует спецназ. «Нахлебник» и «Соратник» ведут постоянный огонь по условному противнику, давая возможность бойцам приблизиться вплотную к его позициям.

Ранее сообщалось, что вопрос о принятии на вооружение боевых роботов начали изучать в Росгвардии. С соответствующим заявлением выступило руководство силового ведомства.