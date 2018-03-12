Политик: крымчане ни у кого не должны просить прощения
12 марта 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс сделал сегодня важное заявление. По словам политика, жители полуострова ни у кого не должны просить прощения за то, что вернулись на историческую родину.
Фикс подчеркнул, что украинские власти сами будут через некоторое время извиняться перед крымчанами за то, что сотворили на территории республики, передает РИА "Новости". По его мнению, официальный Киев в последнее время старается навредить Крыму любым возможным способом.
Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта "О прощении", который предусматривает признание вины жителей Крыма и Донбасса за преступления на якобы оккупированных территориях.
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