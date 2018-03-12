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Политик: крымчане ни у кого не должны просить прощения

12 марта 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Политик: крымчане ни у кого не должны просить прощения
фото: pixabay.com

Вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс сделал сегодня важное заявление. По словам политика, жители полуострова ни у кого не должны просить прощения за то, что вернулись на историческую родину.

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Фикс подчеркнул, что украинские власти сами будут через некоторое время извиняться перед крымчанами за то, что сотворили на территории республики, передает РИА "Новости". По его мнению, официальный Киев в последнее время старается навредить Крыму любым возможным способом.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта "О прощении", который предусматривает признание вины жителей Крыма и Донбасса за преступления на якобы оккупированных территориях.

 

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Экс-депутат Госдумы с пистолетом в руках сорвал футбольный матч

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Воюющая в Донбассе украинская армия понесла новые потери

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Из-за удара молнии в здание церкви в Руанде погибли шестнадцать человек

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В Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолет, двое погибших

В Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолет, двое погибших

В Нью-Йорке в ночь на понедельник потерпел крушение туристический вертолет Eurocopter AS350. Согласно последней информации, на борту воздушного судна во время аварии находились шесть человек.

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Женщин сажают в советы директоров по закону

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