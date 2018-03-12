Кадыров объяснил, почему вылет самолета с командой ЦСКА из Грозного был задержан
12 марта 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в понедельник, 12 марта, сообщил, почему произошла задержка вылета футболистов клуба ЦСКА из Грозного. Подчеркивается, что это была всего лишь рядовая ситуация.
По словам Кадырова, самолет не вылетел вовремя из-за технических причин. Глава Чечни отметил, что задержки происходят ежедневно во всех странах мира, поэтому журналистам не следует сразу говорить об угрозе теракта, передает портал "Свободная пресса".
Рамзан Кадыров уточнил, что на территории Чечни удалось полностью ликвидировать терроризм, поэтому подобные предположения не являются целесообразными.
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