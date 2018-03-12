Юрий Лоза: Моя племянница беременна от парня, которого загрызли собаки
12 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Юрий Лоза сообщил, что его племянница беременна от погибшего Олега Шушунова. Вчера молодого человека загрызли собаки в Подмосковье.
На своей странице в социальной сети певец поделился с поклонниками: «Я в шоке. Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаёшь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека».
Кроме того, певец написал, что всегда был против людей, которые заводят больших собаки, а затем выбрасывают их на улицу. Собаки на воле сбиваются в стаи и очень быстро начинают вести себя как волки.
«Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан, и ничего подобного больше не произойдет. Пора всем, кто за это отвечает, подумать о том, что такое может произойти с их родными и близкими», - заключит популярный исполнитель.
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