Заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов сделал сегодня важное заявление. Согласно последней информации, ведомство приступит к утилизации межконтинентальных баллистических ракет "Сатана".

Речь идет о снарядах, разработанных еще в середине 80-х годов прошлого века, которые в России известны как "Воевода". Сообщается, что технологии двигаются вперед, вследствие чего системы "Сатаны" постепенно устаревают. Как отмечает kp.ru, на смену этой ракете придет МБР "Сармат".

Сейчас, однако, именно "Воевода" остается мощнейшей и наиболее эффективной в стране, сообщает в понедельник, 12 марта, издание "Красная звезда".