Жители Челябинска страдают из-за сильнейшего смога
12 марта 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Челябинска в ночь на понедельник, 12 марта, заметили в городе плотный смог. Согласно последним сообщениям очевидцев, пелена накрыла весь город, вследствие чего людям стало тяжело дышать.
Пользователи социальных сетей обсуждают причины возникновения тумана: некоторые убеждены, что это обычное природное явление, которое объясняется резким перепадом температур, а другие считают, что он появился из-за выбросов в воздух, передает URA.RU.
Активисты утверждают, что на улице стоит стойкий запах гари, который уже начал проникать в квартиры. Многие жители города подчеркивают, что у них начался кашель и насморк, а во рту постоянно чувствуется горький привкус.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что сильное загрязнение происходит из-за медленной смены атмосферных процессов.
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