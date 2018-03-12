Жители Челябинска страдают из-за сильнейшего смога

Жители Челябинска в ночь на понедельник, 12 марта, заметили в городе плотный смог. Согласно последним сообщениям очевидцев, пелена накрыла весь город, вследствие чего людям стало тяжело дышать.

Пользователи социальных сетей обсуждают причины возникновения тумана: некоторые убеждены, что это обычное природное явление, которое объясняется резким перепадом температур, а другие считают, что он появился из-за выбросов в воздух, передает URA.RU.

Активисты утверждают, что на улице стоит стойкий запах гари, который уже начал проникать в квартиры. Многие жители города подчеркивают, что у них начался кашель и насморк, а во рту постоянно чувствуется горький привкус.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что сильное загрязнение происходит из-за медленной смены атмосферных процессов.