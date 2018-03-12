В Иерусалиме в храме Гроба Господня на Пасху не происходит никакого чуда, Благодатный огонь зажигают от обычной лампады, утверждает армянский священник, который несколько раз присутствовал на церемонии.

Священнослужитель Армянской Апостольской Церкви Самуил Агоян опроверг божественное происхождение Благодатного огня, который, по мнению православных верующих всего мира, зажигается сам собой в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Автор скандального заявления трижды участвовал в священнодействии. И, по его словам, ничего мистического в происходящем нет — патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — цитирует израильское издание Israel Info Агояна.

Слова эти, прозвучавшие во время съемки репортажа телеканала «Хадашот 2» в Храме Гроба Господня и вызвали ужас у коллег армянского священника. Один из присутствующих потребовал остановить камеру и заявил, что Агоян лжет. В ответ армянский священник заявил, что, в отличие от него, представители Коптской православной церкви при зажигании огня не присутствуют, и потому не могут знать всех деталей.